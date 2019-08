A terceira edição do festival Vai-m'à Banda vai proporcionar sete concertos durante o dia de 24 de agosto, de Omar Souleyman a Luís Severo, espalhados por “tascas emblemáticas" de Guimarães, anunciou esta quinta-feira a organização do evento em comunicado.

A tasca Expresso, situada no Largo da República do Brasil, vai acolher às 15:00 o arranque do Vai-m'à Banda, festival que se assume como uma "celebração" da música e das tascas, locais que a organização considera de "forte tradição na cidade".

Chinaskee vai ser o primeiro a entrar em palco, usando a sua guitarra e teclado para revelar algumas das músicas do seu próximo disco, "Bochechas".

Além de Chinaskee, o Vai-m'à Banda também vai proporcionar atuações de artistas como Luís Severo, Sunflowers, Calcutá e Benjamim, assim como Omar Souleyman, cantor sírio conhecido, segundo a organização, pela sua "animação e boa disposição", tornando "todos os corpos dançantes".

Na sua terceira edição, o festival expandiu-se, sendo que este ano vai passar por seis estabelecimentos, situados desde o centro de Guimarães até ao topo da Penha, como a Adega dos Caquinhos e a Taberna do Trovador.

Ainda que a organização do festival considere que "os cabeças de cartaz vão ser, por um dia, o vinho de malga, o bolo com sardinhas e o caldo verde", a música vai ser a "desculpa perfeita" para atrair visitantes às tascas.

O evento, feito em parceria com o município de Guimarães, tem entrada gratuita e vai culminar com a atuação de DJ Fitz, no largo do Trovador.