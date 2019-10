Os músicos Tay, Profjam, Plutónio, Fernando Daniel e David Carreira estão nomeados para os prémios europeus de música do canal de televisão MTV, foi esta terça-feira anunciado.

Esta será a 26.ª edição dos prémios da MTV, tendo categorias regionais por cada país onde o canal de televisão é transmitido e cuja escolha do vencedor é feita online.

Para o prémio "Melhor Artista Português" estão indicados cinco músicos, entre os quais Tay, ainda sem qualquer álbum editado e que soma milhões de visualizações com os temas "Não preciso" e "Pensa bem".

A Tay juntam-se ainda dois outros nomes do hip-hop recente - Profjam e Plutónio - e os músicos Fernando Daniel e David Carreira, tendo este já vencido por duas vezes aquele prémio da MTV.

Fernando Daniel é editado pela Universal Music e os outros quatro nomeados são artistas da Sony Music.

Nas restantes categorias dos prémios EMA da MTV, o destaque vai para a cantora norte-americana Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de "Melhor Artista" e "Melhor Canção", com "Thank you, next".

Com seis nomeações cada surgem Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 3 de novembro em Sevilha, Espanha, e será transmitida pela MTV em cerca de 180 países.