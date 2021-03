O festival Rock in Rio Lisboa foi adiado para 2022, anunciou a Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva, esta quinta-feira.

O festival vai decorrer nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano.

Em comunicado, Medina explica que, ao longo destes últimos 11 meses, a organização estudou vários cenários e discutiu em grupos de trabalho, com as autoridades competentes, diferentes medidas que permitissem "desfrutar do maior evento de música e entretenimento do mundo ainda este ano".

"Infelizmente, chegada a data limite para iniciarmos as montagens da Cidade do Rock, encontramo-nos ainda em fase de Estado de Emergência e sem garantias de que, em junho, estejam reunidas as condições para realizarmos o festival no seu modelo original. É nesse sentido, e porque a saúde e segurança do público são a nossa principal preocupação, que adiamos a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para o próximo ano, mais concretamente para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022", sublinha o comunicado.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se automaticamente válidos para a próxima edição. Em breve partilharemos mais informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas ao cartaz.