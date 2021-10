A cantora Billie Eilish protagonizou mais um momento de protesto contra a lei do aborto que entrou recentemente em vigor no estado norte-americano do Texas. Quando o documento saiu, há cerca de um mês, manifestou-se logo contra, dizendo que ficava "doente por os homens não dizerem nada sobre os direitos das mulheres."

Desta vez, e em pleno estado do Texas, na cidade de Austin, a artista interrompeu o concerto para se manifestar contra a lei: Lembrei-me que vocês são as vítimas, e merecem tudo no mundo. Temos de dizer-lhes que se calem. O meu corpo, as minhas regras."

A britânica revelou mesmo que, quando soube da aprovação da lei, pensou em cancelar o concerto no festival Austin City Limits, mas acabou por não o fazer.

A artista admitiu que pensou cancelar o concerto, mas que não o fez por respeito aos fãs. "Quando passaram essa lei, quase não quis dar este concerto como castigo por terem permitido isso aqui", afirmou, em palco.

A nova lei do aborto no Texas impede todos os abortos após ser detetado o primeiro batimento cardíaco do feto, o que geralmente acontece por volta das seis semanas, altura em que muitas das mulheres ainda não sabem que estão grávidas.