A dupla Calema vai atuar no próximo Estúdio 24, dia 11 de novembro, nos estúdios da TVI. Composta pelos irmãos António e Fradique, a dupla, que conta com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e mais de 100 concertos realizados no último ano, em 12 países europeus e africanos, editaram o seu segundo disco "A.N.V", dia 20 de Outubro de 2017, sob a chancela da Sony Music.

"A.N.V." é um álbum que exprime as características da dupla e que espelha a sua dedicação à música.

A “A Nossa Vez”, tema que dá nome ao segundo álbum de originais, foi a música portuguesa mais vista no Youtube em 2017, e que conta já com mais de 60 milhões de visualizações.

Antes de fecharem a tour de 2018 no Campo Pequeno em Lisboa, dia 7 de dezembro, os Calema estarão no Estúdio 24, da TVI 24, para um showcase exclusivo.