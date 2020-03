Katy Perry e Orlando Bloom decidiram adiar o casamento, marcado para o verão no Japão, por causa do surto de coronavírus, avança a revista People que cita fonte próxima do casal.

De acordo com a mesma fonte, o casal, que espera o primeiro filho em comum e que está noivo desde o dia dos Namorados de 2019, decidiu não correr riscos e adiar a cerimónia.

"Estava tudo pronto para o Japão com 150 convidados. A Katy estava muito entusiasmada de percorrer o caminho até ao altar grávida. Eles estavam tão felizes que, finalmente, todos os detalhes do casamento tinham sido alcançados, mas decidiram adiar por causa do coronavírus", afirmou a mesma fonte.

Katy Perry anunciou, esta quinta-feira, que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito no final do videoclip da música "Never Worn White", com a cantora a mostrar a barriga nos segundos finais.

O bebé é o primeiro filho da cantora e é fruto da relação com Orlando Bloom, com quem namora desde 2016.

O ator já é pai de Flynn, de nove anos, do casamento com Miranda Kerr.

Antes de namorar com Orlando Bloom, Katy Perry foi casada, por menos de um ano, com o ator RusselL Brand.