O NOS Primavera Sound regressa esta quinta-feira ao Parque da Cidade do Porto, com um cartaz mais pop e com muitos nomes femininos em destaque. Pelo festival, que decorre até sábado, vão passar artistas como Solange, Rosalía, J Balvin, Erykah Badu, James Blake e Jarvis Cocker.

À oitava edição, o festival, "irmão" do Primavera Sound de Barcelona, aproximou-se, sem medos, da música de massas, com os ritmos latinos de J Balvin e a pop de Rosalía ou Solange.

Isto sem perder a linha que tem atraído um público mais alternativo: desta vez vão passar pelo festival bandas de culto como Stereolab, Guided By Voices ou Built to Spill, nomes consagrados como Jarvis Cocker e Interpol ou artistas emergentes como Snail Mail.

E depois há o hip-hop, com Danny Brown e os portugueses Allen Halloween e Profjam, e as batidas eletrónicas com Modeselektor, Nina Kraviz ou Helena Hauff.

São atuações para vários gostos e para vários públicos, que vão ter como cenário o recinto verde do Parque da Cidade do Porto.

Veja os horários das atuações:

6 de junho



Palco NOS

17:00 Christina Rosenvinge

19:50 Built To Spill

22:20 Danny Brown

00:30 Solange

Palco SEAT

17:30 Mai Kino

19:15 Ama Lou

21:00 Jarvis Cocker

23:20 Stereolab

Palco Super Bock

17:00 Dino D'Santiago

18:50 Men I Trust

21:25 Mormor

23:25 Tommy Cash

Palco Pull & Bear

20:45 Miya Folick

22:15 Allen Halloween

23:45 Let's Eat Grandma

01:30 Peggy Gou

Palco Primavera Bits

23:00 Photonz

00:00 Roza Terenzi

01:30 Job Jobse

03:00 Yaeji

Palco Radio Primavera Sound

02:00 DJ Kitten

7 de junho

Palco NOS

17:45 Aldous Harding

19:50 Courtney Barnett

22:15 J Balvin

01:00 James Blake

Palco SEAT

17:00 Surma

18:00 Jambinai

19:15 Lisabö

20:50 Mura Masa

22:15 Fucked Up

23:45 Interpol

Palco Super Bock

17:00 ProfJam

18:50 Nilüfer Yanya

21:00 Shellac

23:40 Branko

Palco Pull & Bear

19:00 Nubya Garcia

20:20 Sons of Kemet

22:00 Liz Phair

23:30 David August

01:00 JPEGMafia

02:30 SOPHIE

Palco Primavera Bits

23:00 Violet

00:00 JASSS

01:30 Courtesy

03:00 Dr. Rubinstein

04:30 Helena Hauff

Palco Radio Primavera Sound

02:00 Indiespot DJ

8 de junho



Palco NOS

17:45 Hop Along

19:50 Jorge Ben Jor

22:10 Rosalía

00:30 Erykah Badu

Palco SEAT

17:00 O Terno

18:00 Viagra Boys

19:15 Big Thief

20:45 Guided By Voices

22:30 Kate Tempest

23:45 Modeselektor

Palco Super Bock

17:00 Lena D’Água & Primeira Dama

18:50 Lucy Dacus

21:00 Amyl & The Sniffers

23:20 Low

Palco Pull & Bear

20:30 Snail Mail

22:00 Tirzah

23:30 Neneh Cherry

01:00 Yves Tumor

02:30 Mykki Blanco

Palco Primavera Bits

23:00 Jackie

00:00 Mad Miran

01:15 Joy Orbison

02:30 Boddika

04:00 Nina Kraviz

Palco Radio Primavera Sound

02:00 DJ Coco