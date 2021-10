No Jornal das 8 desta quinta-feira, José Alberto Carvalho entrevista Tony Carreira. Numa conversa intimista, o músico percorre os momentos mais marcantes da sua vida, fala da sua ligação à TVI e do tão esperado regresso aos palcos.

Em outubro de 2020, o músico e compositor Tony Carreira formalizou um contrato de exclusividade com a TVI. Esta foi a primeira vez que o artista celebrou um contrato de exclusividade e é também a primeira vez que a estação celebra um acordo com um artista musical.

Deste acordo fazem parte vários projetos para a TVI e a participação do artista em várias ações do canal. Será na TVI que Tony Carreira irá mostrar, em primeira mão e em exclusivo, a capa do novo álbum que é lançado em novembro e que tem algumas surpresas relacionadas com a ficção da TVI. A destacar também a produção de uma série ficcionada sobre a vida de Tony Carreira, por ocasião dos 35 anos do percurso profissional do músico.

Para Luís Cunha Velho, CEO do Grupo Media Capital, “Este acordo constitui uma enorme mais valia para a estação e irá permitir-nos concretizar projetos que serão de extrema importância para o canal. O Tony Carreira é um artista muito acarinhado por todos na TVI e estamos confiantes de que, juntos, faremos um ótimo trabalho. Já temos alguns projetos estruturados e, no momento oportuno, falaremos sobre cada um deles. Para já, estamos muito entusiasmados por podermos acompanhar o regresso do Tony Carreira aos palcos.”

Com concertos já agendados até ao fim do ano, o “cantor dos sonhos” prepara-se agora para o reencontro com os seus fãs e para voltar a subir ao palco nas seguintes datas: Coliseu de Elvas (16 outubro), Multiusos de Guimarães (30 outubro), Super Bock Arena no Porto (6 novembro) e Altice Arena em Lisboa (27 novembro).