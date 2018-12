Thom Yorke vai estrear-se em Portugal já no próximo ano. O músico britânico atua a 13 de julho, no Palco Sangres do NOS Alive, anunciou esta sexta-feira a Everything is New.

Juntamente com o seu produtor e colaborador de longa data Nigel Godrich e o artista visual Tarik Barri, o vocalista britânico vai trazer a Lisboa com um espectáculo que abrange os seus trabalhos a solo, The Eraser e Tomorrow’s Modern Boxes, assim como AMOK, do projeto Atom’s For Peace.

A próxima edição do NOS Alive tem já confirmadas as atuações de The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana, Jorja Smith, Pip Blom e Sharon Van Etten.