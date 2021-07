Os músicos Yann Tiersen e Jorge Ben Jor vão atuar na 17.ª edição do festival CoolJazz, em Cascais, que deveria acontecer este mês, mas foi adiada para julho de 2022 devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

A promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado, anuncia que “estão confirmados na 17.ª edição do EDP CoolJazz Yann Tiersen (21 de julho de 2022) e Jorge Ben Jor (30 de julho de 2022)", acrescentando que "ambos atuam no Hipódromo Manuel Possolo”.

Para o EDP CoolJazz 2022 também já tinha sido confirmada a atuação de John Legend (02 de julho).

A 17.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para 2020, mas foi adiada um ano devido à pandemia da covid-19. Este ano, o festival voltou a ser adiado “devido à situação mundial causada pela pandemia da covid-19 e consequentes incertezas de saúde pública”.

Os bilhetes para 2020 e 2021 “são válidos para a edição de 2022, não sendo necessário fazer a troca”.

A promotora lembra que “os portadores de bilhetes têm direito a solicitar a devolução do preço do bilhete no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento em 2021”.