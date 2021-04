A família de DMX confirmou que o músico e ator morreu, esta sexta-feira. O rapper tinha 50 anos.

O artista estava internado em estado grave, desde sábado, quando sofreu um ataque cardíaco. Parte da imprensa norte-americana, como a revista de música Billboard, não excluem que a doença súbita possa ter ocorrido após um cenário de overdose de drogas

DMX foi um dos nomes mais conhecidos do rap norte-americano, nos anos 90. Músicas como Party Up (Up In Here) e X Gon' Give It To Ya são dois dos temas mais conhecidos do músico, tendo feito de várias bandas sonoras de filmes ao longo dos anos.

A morte do rapper já tinha sido anunciada, horas antes, pela amiga de DMX Luenell Campbell, através do Instagram. No entanto, a atriz acabou por apagar as publicações e pedir desculpa. O óbito foi agora confirmado pela própria família da vítima.