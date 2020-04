Há praticamente um mês que o mundo dos espetáculos está suspenso. Centenas de eventos foram, e continuam a ser, cancelados. Não só os artistas, como técnicos, produtores, promotores, roadies, empresas de aluguer de equipamentos e empresas de serviços de apoio estão parados. Calcula-se que são mais de 15 mil profissionais sem saber o que esperar do futuro.

Os membros de todas as atividades do ramo unem-se agora para lutar contra o que chamam “coma profundo” de uma indústria que até há pouco florescia e contribuía para elevar o sucesso do turismo em Portugal.

Assim nasceu o “Movimento Cancelado” que reúne 125 empresas do setor dos eventos e entretenimento. São responsáveis por dotar todos os espetáculos das condições necessárias para que se realizem: luz, som, logística.

Desde 9 de março, ainda antes de decretado o estado de emergência, viram todos os eventos cancelados devido à necessidade de afastamento social.

De acordo com o porta-voz do movimento, António Martins, “as empresas aguentam no máximo uns dois ou três meses paradas, depois disso fecham as portas, porque não têm capacidade para se aguentarem”.

O drama que vive o setor levou o movimento a enviar uma carta aberta ao primeiro-ministro:

“A situação é extremamente grave e reveste-se de um caráter de urgência, exigindo soluções a curto prazo e medidas de emergência. É necessária uma abordagem imediata e dinâmica que permita o reforço da liquidez das empresas e que assegure a manutenção dos postos de trabalho e dos demais compromissos.” António Martins desabafa “nós não pedimos nada, não queremos dinheiro, mas precisamos de formas de apoio para continuarmos no mercado e não lançarmos um número elevado de pessoas no desemprego. O apoio pode ser feito através da redução dos impostos às empresas”.

Movimento Cancelado #unidospelofuturo

Para sensibilizar a sociedade o Movimento das Empresas de Audiovisuais de Portugal produziu um vídeo. Começa com um palco vazio e uma voz que diz: “Será que todos têm a noção que milhares de pessoas dependem direta e indiretamente da área do entretenimento? Produtores, artistas, promotores, técnicos de som, iluminação e vídeo, músicos, stage-hands, seguranças, riggers, pessoal de teatro, dança, eventos, exposições, musicais, entre muitos outros que fazem acontecer. São mestres da dedicação, esforço e que atrás do pano fazem a magia e despertam emoções. As áreas do entretenimento, cultura, turismo, eventos corporativos são uma grande fatia da nossa economia. Neste momento, não podemos ligar as luzes. Não podemos subir o pano. Não podemos fazer acontecer. Ficámos totalmente parados, desligados! Somos uma grande coluna que não deve ser desligada e que esperamos que nos oiçam da mesma forma que até hoje vos fizemos aplaudir, cantar, dançar, emocionar e viver momentos únicos! Fomos os primeiros a sair de cena e não queremos ser os últimos a entrar! O nosso futuro não pode ser cancelado.”

Os autores do movimento sublinham que este vídeo “espelha bem o estado-de-espírito de todo um setor que está neste momento parado e cancelado. Em breve temos esperança que possamos voltar aos eventos e fazer o que todos mais gostamos.”

União no setor da cultura

Também a Associação de Promotores e Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) descreve como “claramente insuficientes” as medidas do governo anunciadas para o setor.

“Várias entidades e autarquias estão diariamente a cancelar eventos.Temos que trabalhar em conjunto numa política de reembolso de espectáculos adiados e cancelados que ajude a minimizar os prejuízos catastróficos do sector cultural”, refere a associação em comunicado.

“É importante frisar que o nosso sector foi o primeiro a ser impedido de trabalhar! Desta forma perdeu 100 por cento da sua facturação uma vez que todas as empresas estão inibidas de exercer a sua actividade”, referem.

A associação representa os 20 maiores promotores de espetáculo do país, entre eles, Everything is New, Grupo Chiado, Música no Coração, Ritmos & Blues, Ruela Music, Sons em Trânsito, UAU, Uguru e Vibes & Vibes.

Em entrevista à TVI24, o seu porta-voz Álvaro Covões, também fundador da Everything Is New, e rosto de um dos festivais portugueses com mais sucesso internacional, o NOS Alive, revelou a perplexidade que se vive no setor neste momento “que mundo é o que vivemos se não sabemos se daqui a 99 dias podemos estar todos juntos no Passeio Marítimo de Algés?”

E é precisamente sobre o que vai acontecer na 14ª edição do NOS Alive, marcada para os dias 8, 9, 10 e 11 de julho que acrescenta “ainda é muito cedo, não podemos tomar decisões a quente. Temos de acompanhar a evolução do vírus em Portugal e no mundo, e esperar as indicações das autoridades.”

Se para os festivais de verão ainda falta algum tempo, para já há concertos cancelados e/ ou adiados diariamente. O mais recente é precisamente da promotora Everything Is New que acaba de anunciar o adiamento do concerto de Bon Iver. A banda estava prevista para atuar na Altice Arena, em Lisboa, no dia 15 de abril, mas o concerto foi adiado para 31 de janeiro de 2021 devido à covid-19. Em comunicado a banda escreve "É com carinho por todos e com muita pena, que anunciamos o reagendamento da nossa digressão de primavera na Europa e no Reino Unido para janeiro de 2021". Justin Vernon e companhia deixam também uma mensagem de encorajamento para os fãs: "esperamos que este reagendamento seja a melhor decisão que poderíamos tomar contra a disseminação da Covid-19. Mantenham-se a salvo e saudáveis. Estamos ansiosos por ver-vos em breve".

Nas redes sociais a promotora do espetáculo que tem sido obrigada a mudar a agenda tem ressalvado que “adiar não é cancelar”. Nas últimas semana a Everything is New já foi obrigada a alterar os concertos de Ana Carolina (para o mês de setembro) e de Nick Cave que estava marcado para 19 de abril na Altice Arena e que aguarda agora uma nova data.

Também os artistas têm feito eco dos tempos difíceis. Foram os primeiros a organizarem-se em iniciativas, ainda que à distância das suas casas, de levar música a quem está entre paredes, disponibilizando gratuitamente concertos on-line. Numa mensagem emotiva, Carolina Deslandes, na sua rede social Instagram, desabafa “A música ajuda-nos a sobreviver. Quando isto passar, ajudem os artistas a sobreviver também”.