Pedimos sugestões de livros aos músicos portugueses. Desta vez é a fadista que canta “Dia de Folga”. Se na verdade não estamos de folga, mas estamos, muito mais tempo, em casa é um bom pretexto para ler um bom livro. Ana Moura escolhe “Antologia Poética” de Natália Correia. Esta antologia destina-se sobretudo à divulgação do principal da obra poética de Natália Correia. A poetisa marcou o século XX com a sua obra, desde a poesia ao romance, do teatro ao ensaio. Ficou conhecida pela sua personalidade livre de convenções sociais, vigorosa e polémica, o que se reflete na sua escrita. A obra está traduzida em várias línguas.

A pensar nos tempos que estamos a viver Ana Moura sugere o poema “Creio” que faz parte desta “Antalogia Poética”.

Creio nos anjos que andam pelo mundo,

Creio na deusa com olhos de diamantes,

Creio em amores lunares com piano ao fundo,

Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes;

Creio num engenho que falta mais fecundo

De harmonizar as partes dissonantes,

Creio que tudo é eterno num segundo,

Creio num céu futuro que houve dantes,

Creio nos deuses de um astral mais puro,

Na flor humilde que se encosta ao muro,

Creio na carne que enfeitiça o além,

Creio no incrível, nas coisas assombrosas,

Na ocupação do mundo pelas rosas,

Creio que o amor tem asas de ouro. Amén.

Aquilo que distingue Ana Moura não é apenas um timbre grave e sensual, ela transforma instantaneamente em fado qualquer melodia a que encoste a voz. Ela passeia pela tradição, sem deixar de flirtar elegantemente com a música pop. E é nesta voz que podemos ouvir este poema que nos ilumina nestes dias difíceis e que nos faz crer que tudo vai ficar bem.