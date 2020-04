Em tempos de isolamento pedimos sugestões de leitura aos músicos portugueses, desta vez recebemos a sugestão de David Fonseca. O músico que conta mais de 20 anos de carreira e com sucessos como “Oh My Heart” escolhe “O Silêncio na Era do Ruído” de Earling Kagge.

Erling Kagge é um explorador norueguês, autor, editor, montanhista, advogado, colecionador de arte e pai de três filhas jovens. Foi a primeira pessoa a alcançar os “três polos”: Norte, Sul e o pico do Evereste. Escreve sobre exploração, filosofia e sobre colecionismo de arte.

Em “O Silêncio na Era do Ruído” o autor leva-nos numa viagem para desvendar o poder do silêncio e ensina-nos onde encontrar momentos perfeitos do precioso silêncio na nossa vida ruidosa.