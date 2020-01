Liam Gallagher, ex-vocalista dos Oasis, vai atuar no Rock in Rio em Lisboa. O britânico sobe ao Palco Mundo no dia 21 de Junho, no mesmo dia que Foo Fighters e The National.

@liamgallagher, ex-vocalista dos Oasis, sobe ao Palco Mundo dia 21 de Junho, no mesmo dia que Foo Fighters e The National! 🤩🎶⚡ #RockinRioLisboa #RockinRio2020 #LiamGallagher #Lisboa pic.twitter.com/vzMV47jhgx — Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) January 13, 2020

Considerado um dos maiores ícones da música britânica, William John Paul Gallagher, mais conhecido como Liam Gallagher, saltou para as luzes da ribalta enquanto vocalista dos Oasis, banda icónica que liderou juntamente com o irmão, Noel, durante 18 anos.

Gallagher é considerado um dos elementos mais importantes do Britpop - movimento musical e cultural dos anos 90 – e mesmo após a saída da banda de culto prosseguiu um longo e bem-sucedido caminho musical, tanto nos Beady Eye, banda que fundou junto com alguns dos elementos da antiga banda, tendo sido eleito, em março de 2010, o melhor vocalista de sempre pelos leitores da revista britânica “Q”.

Em 2017, Liam lançou-se a solo com As You Were (2017). O seu segundo e mais recente trabalho "Why me? Why not" conquistou o topo da tabela britânica, em 2019.

O festival tem assim confirmados para o primeiro fim de semana Camila Cabello e Black Eyed Peas (20 de junho) e Liam Gallagher, Foo Fighters e The National (21 de junho), enquanto Post Malone sobe ao palco no último dia do festival (28 de junho).