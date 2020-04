Ana Matos Fernandes nasceu no Porto e é conhecida como Capicua.

Está habituada ao poder da palavra nos seus versos rap. E o tema “Gaudí” bem podia colar-se aos dias que vivemos.

“Eu sei que hoje está difícil, E só queres sumir do mundo, Comer baldes de gelado, E entrar em coma profundo”.

Mas desta vez o que lhe pedimos foi para nos fazer uma sugestão de leitura. Ela, que se confessa amante da poesia cómica de Bocage a Alexandre O’Neill, escolhe um dos livros que trouxe de uma viagem ao Brasil. Chama-se “Poema-Piada - Breve Antologia da Poesia Engraçada” com seleção de Gregório Duvivier.

O humorista brasileiro, um dos criadores do “Porta dos Fumdos”, fez uma seleção de 27 poetas brasileiros.

Com o humor que a caracteriza, Capicua sugere, a partir deste livro, um poema de Mário Quintana. Para ouvir na boca da rapper do Porto, no vídeo.