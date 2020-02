É sobre mentiras e desilusão o tema do novo filme de James Bond, interpretado por Billie Eilish, que escreveu e produziu a música com o irmão Finneas O'Connell.

"No Time To Die" foi conhecido esta sexta-feira à meia-noite, no mesmo dia em que foi também divulgado um novo trailer do filme com o mesmo título, protagonizado por Daniel Craig. A longa-metragem estreia-se na próxima primavera e será a 25.ª da saga do espião britânico criado pelo escritor Ian Fleming.

Billie Eilish, norte-americana que fez 18 anos em dezembro, é a mais jovem cantora a interpretar um tema da série James Bond.