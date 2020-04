O antigo baixista dos Belle Chase Hotel, João Baptista, morreu em Coimbra no dia 4 de abril, de doença hepática, afirmou esta terça-feira à agência Lusa o responsável da editora Lux Records.

O músico, que esteve na formação original dos Belle Chase Hotel, estava já internado há alguns meses no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde acabou por falecer no dia 4, contou o responsável da Lux Records, Rui Ferreira.

Era um músico extraordinário. Lembro-me que, quando gravaram o segundo álbum, que contou com o produtor Joe Gore, que trabalhou com Tom Waits e PJ Harvey, gravou o baixo quase todo ao primeiro 'take'. Disse-lhe: ‘Se vivesses nos Estados Unidos ganhavas dinheiro só como músico de estúdio’", recordou Rui Ferreira.