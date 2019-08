O concerto de Father John Misty no Vodafone Paredes de Coura vai ser transmitido esta sexta-feira em direto na TVI24, às 00:45.

Josh Tillman já foi baterista da banda de indie folk Fleet Foxes, mas foi como Father John Misty, projeto que abraçou em 2012, que mostrou todos os seus talentos e o seu lado mais exuberante.

O cantor e compositor norte-americano, de Rockville, cresceu num meio profundamente religioso e isso reflete-se nas suas canções, carregadas de crítica e ironia.

Vem apresentar canções do seu último álbum, “God’s Favorite Customer”, lançado no ano passado, mas não deverá esquecer temas antigos como “I Love You, Honeybear” e “Pure Comedy”.

Um concerto a não perder.