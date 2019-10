Lenny Kravitz acaba de anunciar a digressão mundial Here to Love Tour 2020, com passagem confirmada por portugal dia 25 de julho, com um concerto na Altice Arena.

O músico prepara-se assim para apresentar o novo álbum, “Raise Vibration”, onde junta rock 'n' roll, funk, blues e soul, com inspiração juvenil e três décadas de experiência num disco arrojado, dois anos depois do último concerto em Portugal.

O artista, que venceu consecutivamente quatro Grammy, regressa assim à sala onde atuou por duas vezes - em 2009 e 2018.

Os bilhetes para o espetáculo serão colocados à venda no próximo sábado e os preços variam entre os 35 euros (balcão 2) e os 59 euros (golden circle).