A cantora norte-americana Taylor Swift cancelou a digressão europeia até ao final de 2020 e "não estará presente na edição de Julho do NOS Alive", anunciou a Everything is New em comunicado.

Na mesma nota, a produtora anuncia que está a trabalhar e que só serão tomadas. medidas após levantamento do estado de emergência

"O NOS Alive continua a trabalhar seguindo todas as orientações e recomendações do Governo Português, da Direção Geral de Saúde e com todas as autoridades competentes que estão connosco na realização do Festival. Dia a dia, continuamos a avaliar todas as possibilidades de desfrutar da música no Passeio Marítimo de Algés e por isso estamos a trabalhar em todos os cenários, incluindo o adiamento de datas do festival, com o mesmo cartaz. Após o levantamento do Estado de Emergência, poderemos certamente tomar as decisões mais adequadas sobre a edição do NOS Alive, tendo sempre como prioridade a segurança de todos, que desde a primeira edição estão connosco e que tornaram o sonho “NOS Alive” possível".