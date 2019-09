Taylor Swift vai estrear-se em Portugal no NOS Alive, anunciou a Rádio Comercial. A cantora norte-americana atua no Passeio Marítimo de Algés a 9 de julho.

A edição do NOS Alive 2020 vai realizar-se no Passeio Marítimo de Algés, nos dias 9, 10 e 11 de julho.

Além de Taylor Swift, os Da Weasel também estão confirmados para a edição do próximo ano do NOS Alive. O banda portuguesa atua no último dia do festival, dia 11 de julho.