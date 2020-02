Marco Paulo descobriu recentemente que sofre de cancro da mama e, no dia do seu 75.º aniversário, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para retirar o tumor e o peito.

Em entrevista no Jornal da Uma da TVI, o cantor revelou que quando descobriu o caroço abaixo do mamilo, desvalorizou o assunto, porque pensou que "aquilo, infelizmente, era só um assunto das senhoras".

"Nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer aos homens e aqui um alerta bastante forte e grande para que os homens se precavenham e de vez em quando toquem também no seu peito. É muito raro [o cancro na mama num homem]" , conta.

Vinte anos depois de vencer um cancro no cólon, o cantor Marco Paulo luta novamente contra o cancro.

Depois da descoberta, o cantor foi visto por um médico e o diagnóstico não foi positivo.

"Fiz um exame e nesse primeiro exame que eu fiz foi logo detetado que eu tinha de tirar o peito porque tinha um tumor no peito. E não foi fácil.... [...] Fui ao médico para tratar de um problema simples - tirar um sinal - e a doutora que me consultou perguntou-se se eu tinha mais algum problema. E um familiar e uma amiga que estavam comigo disseram "não doutora, veja aí o peito". E a médica apalpou-me os peitos e quando chegou a este [ao direito], que já foi retirado, notou que alguma coisa não estava bem e mandou-me fazer exames. Fui e no dia dos meus anos fui operado e foi-me tirado o peito direito".