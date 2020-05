O rapper português David Mota, conhecido no mundo da música como Mota Jr, foi encontrado morto.

O corpo foi encontrado na noite de segunda-feira em Sesimbra. O cadáver estava em elevado estado de decomposição e só esta terça-feira foi identificado.

Inicialmente, a GNR tomou conta da ocorrência, mas o caso passou entretanto para a Polícia Judiciária.

Mota Jr fez parte de alguns sucessos de Piruka, como por exemplo a música "Ca Bu Fla Ma Nau".

David Mota, de 28 anos, estava desaparecido desde dia 15 de março. O jovem terá sido sequestrado à porta de casa, em São Marcos, concelho de Sintra, depois de ter recebido, por volta da 01:00, uma chamada para descer até à porta do prédio.

No dia 15 de abril, numa entrevista no programa da TVI "A Tarde É Sua", Filomena Mota, mãe do artista, explicou que o filho foi recebido por dois indivíduos armados que o levaram.

David era o mais novo de três irmãos. No dia em que a mãe e uma das irmãs foram prestar declarações da sede da Polícia Judiciária em Lisboa, a casa, que se encontrava sem ninguém, foi assaltada. Segundo Filomena, o filho quando foi raptado teria à cintura uma bolsa com alguns pertences, entre eles, a chave de casa. Por essa razão, acredita que os assaltantes tenham entrado com essa mesma chave.