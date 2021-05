Afinal, ainda não é este ano que o festival de música NOS Alive está de volta. A 14ª edição do evento está oficialmente adiada para os dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022.

Bilhetes disponíveis a partir do dia 24 de maio de 2022.



Para mais informações, vai até https://t.co/1N2ip0SJZH.

Tickets available from May 24, 2022.



For more information, head over to https://t.co/1N2ip0SJZH.#NeverStopDreaming #NosAlive22 pic.twitter.com/f7GpUonvIW