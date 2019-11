O músico norte-americano John Legend, considerado recentemente o homem mais sensual vivo, responsável por temas como “All of me” e “Odinary People”, regressa a Portugal em julho, para um concerto no festival CoolJazz, em Cascais, foi anunciado esta quarta-feira.

John Legend atua a 3 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos locais em Cascais que irá acolher os espetáculos do festival EDP CoolJazz, de acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado.

Considerado recentemente o “homem mais sensual vivo” na votação anual da revista norte-americana People, o cantor, músico, compositor, produtor e ator editou o álbum de estreia, “Get Lifted”, em 2003.

Seguiram-se “Onde Again” (2006), “Evolver” (2008), “Wake Up” com os The Roots (2010), “Love in the future” (2013) e “Darkness and light” (2016).

Depois disso, entre outras etapas do seu percurso, foi coprodutor e autor do filme “La La Land”, vencedor de sete Globos de Ouro e de seis Óscares da Academia.

Ao longo da carreira, John Legend acumulou “um total de 33 prémios ganhos e 88 nomeações”, entre Emmy, Grammy, um Óscar (na categoria de Melhor Música com o tema “Glory” do filme “Selma”, que partilha com o ‘rapper’ Common) e um Tony, recorda a Live Experiences.

John Legend estreou-se ao vivo em Portugal em 2013, no CoolJazz, numa altura em que o festival decorria em Oeiras. Depois disso, atuou mais duas vezes em Portugal: em 2015, no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, e, em 2017, na Altice Arena, em Lisboa.

Para a 17.ª edição do festival CoolJazz já tinha sido anunciado o concerto de Lionel Richie, a 25 de julho, também no Hipódromo Manuel Possolo.