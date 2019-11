Os Pixies e os Woods regressam em agosto de 2020 ao festival minhoto de Paredes de Coura, sendo duas das primeiras confirmações anunciadas pela organização.

A 28.ª edição do festival está marcada de 19 a 22 de agosto, na margem do rio Coura.

Além dos Pixies e dos Woods, que estiveram em edições anteriores do festival e que contam agora com novos registos para mostrar ao vivo, em Paredes de Coura estarão ainda os Parquet Courts e os Black Country, New Road.

Segundo a organização, este ano o Paredes de Coura contou com mais de cem mil pessoas para verem nomes como New Order, Car Seat Headrest, Spiritualized, Father John Misty e The National.