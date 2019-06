Grace Jones vai estrear-se em Portugal, no dia 12 de julho, no NOS Alive. A cantora nascida na Jamaica vai atuar no palco Sagres no segundo dia do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés.

Grace Jones é a responsável por vários sucessos de dance club como I Need A Man e a reinvenção do clássico La Vie En Rose de Edith Piaf.

Referência e presença habitual nos clubes noturnos internacionais, Grace Jones ficou ainda por ter sido diva e musa de Andy Warhol.

Tem encontro marcado com o público português para 12 de julho, em Algés.