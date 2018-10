Matias Damásio lança nesta sexta-feira, dia 26, o álbum "Augusta" e no domingo, dia 28, vem apresentá-lo em primeira mão no Estúdio 24.

Depois do sucesso de "Por Amor" (setembro 2016), que atingiu o galardão de Ouro e contou com sucessos como “Loucos” (com mais de 45 milhões de visualizações no Youtube), o cantor e compositor regressa às edições discográficas com uma homenagem a Augusta, sua avó, homenagem que se estende a todas as mulheres da sua vida e do mundo, daí as participações neste trabalho de Aurea, Pérola e Claudia Leitte.

A 24 de novembro, o artista sobe pela primeira vez ao palco da Altice Arena, num concerto único, com convidadas de luxo tais como Aurea, Mariza, Pérola e Vanesa Martin.

Para assistir gratuitamente, ao concerto no Estúdio 24, inscreva-se no formulário abaixo. Lotação limitada aos lugares disponíveis.