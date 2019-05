Os bilhetes para os concertos de Madonna no Coliseu de Lisboa, que começaram a ser vendidos na manhã deste sábado, esgotaram no espaço de poucas horas.

As filas eram longas e houve mesmo quem tivesse na fila desde ontem à tarde.

Numa publicação no twitter, a Everything Is New, organizadora dos concertos, afirmou que os bilhetes para os dias 16, 18 e 19 de janeiro de 2020 já estão esgotados, mas que Madonna anunciou uma nova data - 21 de janeiro de 2020 - e os bilhetes já estão à venda.