Nunca falei publicamente da minha vida pessoal. Porém ela sempre transbordou para a minha música como um reflexo dos meus passos. Porque editei recentemente ‘Tempestade’, canção dedicada ao meu Pai, venho hoje confirmar a sua passagem na passada madrugada de Domingo, 24 pelas 04:30h. O espectáculo de Sábado, 23, em Ansião, acabou por ser uma homenagem antecipada ao extraordinário homem que foi, ao muito que me ensinou, à Bondade que marcará a minha vida até ao fim. Na impossibilidade de agradecer individualmente, deixo o meu reconhecimento a todos que, antevendo a situação pelas entrelinhas, me saudaram desde então. ‘Não estou só na Tempestade!’ Reinicio as minhas actividades profissionais a partir de hoje. Muita Luz!

