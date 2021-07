Morreu Joey Jordison, o antigo baterista e fundador da banda Slipknot, avança o website especializado Billboard, que cita um comunicado enviado pela família do artista.

Estamos de coração partido por partilhar que Joey Jordison morreu. Um grande baterista, músico e artista que faleceu durante o sono a 26 de julho", pode ler-se.

O músico, que tinha 46 anos, formou o conjunto de hard rock em 1995, no estado norte-americano do Iowa, em conjunto com Shawn Crahan e Paul Gray. Já em dezembro de 2013, as partes acabariam por anunciar que iriam seguir "caminhos separados", depois de quase duas décadas juntos.

Mais tarde, e em entrevistas, Joey Jordison acabaria por revelar que tinha sido colocado fora da banda via e-mail.

Tudo o que recebi foi um e-mail estúpido a dizer que estava fora da banda pela qual lutei toda a minha vida", frisou.

Mais tarde, em 2016, Joey Jordison acabaria por dizer que a sua saída da banda estaria relacionada com uma doença que tinha, chamada mielite transversa, alegando que os seus companheiros de banda confundiram os sintomas da doença com efeitos de alguma dependência.

Ainda com Joey Jordison como baterista, os Slipknot atuaram várias vezes em Portugal, uma das quais no Optimus Alive de 2009.