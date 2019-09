Há quem diga que esta festa se assemelha ao Santo António. O fado está de regresso ao popular bairro de Alfama, em Lisboa, com o Festival Santa Casa Alfama. O cartaz inclui nomes como Ana Moura, Ricardo Ribeiro, Marco Rodrigues, Katia Guerreiro ou Gisela João.

Ao longo de sexta-feira e sábado, com preços entre os 20 e os 30 euros, os palcos espalham-se por todo o bairro. Além do palco principal, junto ao Tejo, as atuações vão dispersar-se por sítios como o Rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa, o Museu do Fado, o Auditório Abreu Advogados, o Largo do Chafariz de Dentro, o Grupo Sportivo Adicense, a Sociedade Boa União, o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, a Igreja de Santo Estêvão e o Largo de São Miguel.