Após 28 dias internado, o cantor português Fernando Tordo teve esta segunda-feira alta hospitalar. Recorde-se que o também compositor se encontrava no Hospital da Luz, em Lisboa, desde o final de janeiro, depois de ter testado positivo à covid-19.

É com imensa alegria que comunicamos que Fernando Tordo saiu hoje do Hospital da Luz, em Lisboa, onde esteve internado 28 dias, após ter testado positivo à Covid19", lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

O cantor, de 72 anos, manteve-se sempre "estável, livre de perigo" e, apesar do susto, sente-se "feliz por já conseguir trabalhar em novos projectos e ideias, que o têm ocupado esta última semana de internamento".

O artista quer agradecer e enaltecer o trabalho de todos os que, nas mais variadas funções, estão no combate a esta pandemia", acrescenta a nota.

Em 1973, Fernando Tordo venceu em o Festival RTP da Canção com "A Tourada", uma letra de José Carlos Ary dos Santos, um dos autores que mais gravou e de quem foi amigo.

Quatro anos depois, em 1977, voltou a vencer com "Portugal no Coração", canção que representou as cores nacionais no Festival da Eurovisão realizado na Haia.