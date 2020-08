Britney Spears pediu ao tribunal para retirar os poderes ao pai, Jamie Spears, que o permitem ter controlo sobre vários aspetos da vida pessoal e carreira.

Jamie Spears tem a tutela legal da filha desde 2008, depois de a cantora norte-americana ter sido internada duas vezes numa instituição de saúde mental.

Isto quer dizer que há 12 anos que Britney Spears não tem controlo sobre as próprias finanças, negócios ou assuntos pessoais.

A cantora quer que o agente Jodi Montgomery, que assumiu a tutela durante a ausência do pai, devido a problemas de saúde, fique com a tutela de forma definitiva.

O documento refere ainda que, inicialmente, a cantora era a favor do acordo, pelo pai a ter "salvo de um colapso, da exploração por indivíduos predadores e da ruína financeira" e a tornou "capaz de recuperar a sua posição como uma artista de classe mundial".

O regime legal em que Britney está inserida costuma aplicar-se, segundo o site Vox, a pessoas que tenham sofrido lesões cerebrais ou diagnosticadas com doenças mentais que lhes retiram autonomia.

Para entrar neste regime, é necessário o testemunho de um psiquiatra e a situação é reavaliada pelo tribunal regularmente.

Resumindo, tudo o que Britney queira fazer, tem que pedir permissão. "Como se fosse uma criança", explicou um especialista à mesma publicação.

Os fãs da cantora acreditam que esta tenha sido forçada a assinar o acordo e têm desenvolvido uma campanha nas redes sociais com a hashtag #FreeBritney.

Para tentarem saber mais sobre a cantora, os fãs foram pedido a Britney, através das redes sociais, para que usasse, por exemplo, roupa amarela, caso precisasse de ajuda, ou preta, se estivesse triste. Quando a artista colocou fotografias vestida com essas cores, as teorias dispararam.

