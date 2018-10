Os Blind Zero encerram a digressão de "Often Trees" no palco do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, dia 8 de Novembro, mas antes disso passam pelo Estúdio 24 para um concerto exclusivo e gratuito para os fãs. É já no próximo domingo, dia 4 de novembro. Inscreva-se no formulário abaixo para assistir a este concerto nos estúdios da TVI. A lotação está limitada aos lugares disponíveis.

