Os The Cure acabam de ser anunciados como a primeira banda do NOS Alive 2019. A banda lendária sobe ao palco do festival no Passeio Marítimo de Algés a 11 de julho, três anos após o último concerto do grupo em terras lusas.

Liderada por Roberth Smith, a banda de indie rock formada em Sussex, em Inglaterra, em 1978, promete mais de duas horas de música para o primeiro dia de certame, onde estarão incluídos sucessos internacionais como “Boys Don’t Cry”, “Close To Me”, “Just Like Heaven”, “Lovesong” e “Friday I’m In Love”.

O festival decorre nos dias 11, 12 e 13 de julho.

A banda não é desconhecida dos fãs do festival, uma vez que já subiu ao palco do Passeio Marítimo de Algés em 2012 para um concerto de três horas a que muitos não resistiram. Robert Smith e companhia subiram a palco depois de Mumford & Sons e, ao longo de três horas, revisitaram quase todos os 13 álbuns de estúdio e poucas terão sido as canções que ficaram por pedir pelos fãs.