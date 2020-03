Plácido Domingo foi hospitalizado em Acapulco, no México, por causa de complicações relacionadas com o coronavírus. O anúncio foi feito pelo porta-voz do tenor espanhol, citado pela CNN.

"Ele está bem e está a responder ao tratamento", afirmou o porta-voz à CNN.

No dia 22 de março, o tenor espanhol Placido Domingo anunciou a sua contaminação no dia seguinte, dizendo que estava "de boa saúde".

"Sinto que é meu dever moral anunciar que testei positivo para COVID-19. A minha família e eu estamos todos em auto-isolamento pelo tempo que for considerado clinicamente necessário", anunciou o espanhol nas redes sociais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.