Eminem surpreendeu os fãs esta quinta- feira com o anúncio de um novo álbum. O rapper anunciou, no Twitter, o novo disco que se chama "Music To Be Murdered By" (Música para se ser assassinado, em tradução livre).

E rapidamente surgiram críticas à forma como o artista utiliza o terrorismo nas suas músicas.

Na música "Unaccommodating", a letra fala do ataque terrorista na Arena de Manchester, em Inglaterra, no concerto de Ariana Grande, em 2017. Eminem compara-se ao bombista que se fez explodir, provocando a morte de 22 pessoas.

Squashed in between a brainwashing machine /Like an Islamic regime, a jihadist extreme radical/Suicide bomber that’s seeing Ariana Grande sing her last song of the evening /And as the audience from the damn concert is leaving /Detonates the device/strapped to his abdominal region/I’m not gonna finish that, for obvious reasons.”