Este domingo realizava-se um dos concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mas foi cancelado.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, a cantora norte-americana disse "não estar apta" para realizar o espetáculo desta noite.

Numa publicação na rede social Facebook, a produtora Everything is New anunciou que o concerto iria ser cancelado e que o reembolso dos bilhetes poderia ser solicitado no ponto de venda onde os bilhetes fora, adquiridos, a partir do dia 21 de janeiro.

A TVI24 sabe que os concertos marcados para os dias 21, 22 e 23 vão manter-se.

A digressão "Madame X" conta com 37 concertos em Lisboa, Londres e Paris agendados até ao final de março, depois de ter passado por palcos nos Estados Unidos, onde houve problemas de produção no arranque e cancelamentos no final por lesão da cantora.