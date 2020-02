O videoclip de "Take On Me", da banda norueguesa A-ha, atingiu uma marca histórica no Youtube. De acordo com a CNN, este é o segundo vídeo dos anos 80 a ultrapassar os mil milhões de visualizações no site.

O feito foi partilhado no Twitter pela banda, que anunciou ainda a criação de uma t-shirt comemorativa.

A banda tem concerto marcado para Portugal, pela primeira vez, no dia 27 de junho, no Rock in Rio Lisboa.

Lançada pelo trio norueguês em 1985, a música só teria o vídeo online no Youtube em janeiro de 2010. De acordo com fonte do Youtube à CNN, em 2020, o vídeo era reproduzido cerca de 480 mil vezes por dia.

Em 1986, o videoclip recebeu seis prémios de música MTV e foi nomeado como vídeo de pop/rock para os prémios americanos de música (AMA's).

Para além do vídeo dos A-ha, o outro vídeo dos anos 80 que já ultrapassou esta marca foi o da música "Sweet Child O' Mine", dos Guns N' Roses' que foi publicado no Youtube no natal de 2009.