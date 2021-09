A pianista portuguesa Maria João Pires teve de ser hospitalizada após uma queda na cidade de Riga, na Letónia, onde deveria encerrar, na noite de domingo, o Festival Riga Jurmala.

Minutos antes da hora prevista para o início da atuação, o diretor do festival Martin Engstroem e o director executivo Zane Čulkstena subiram ao palco para anunciar que Maria João Pires tinha sofrido uma queda naquela tarde nas ruas de Riga e está agora no hospital a recuperar. Os dois descreveram o acidente como “bastante grave”, relata o site especializado em música clássica Slipe Disc.

O pianista japonês Mao Fujita substituiu a portuguesa nesse recital que decorreu no teatro da Ópera Nacional da Letónia.

Maria João Pires, de 77 anos, é a mais conceituada pianista portuguesa. Considerada uma das melhores intérpretes de Beethoven e Mozart, mas também conhecida pelas suas interpretações de Bach e Chopin, Maria João Pires já ganhou inúmeros prémios. Em 2002, foi galardoada com o prémio do Conselho Internacional da Música (IMC), organização pertencente à Unesco pelo empenho e dedicação, sempre demonstrado, à música e ao seu ensino, e, em 2006, com o Prémio Internacional de Música Dom Juan de Borbón, concedido pela fundação com o mesmo nome.