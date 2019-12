Aerosmith vão dar um concerto em Portugal em 2020. A banda americana acaba de anunciar a digressão europeia e tem passagem confirmada na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de julho.

Steven Tyler e companhia voltam assim a Lisboa, três anos depois do último concerto na capital, para recordar êxitos e comemorar os 50 anos de carreira do grupo.

Com inúmeros prémios na bagagem, incluindo quatro Grammy Awards, oito American Music Awards, seis Billboard Awards e 12 MTV Video Music Awards, cruzaram todas as fronteiras de género com o remix de "Walk This Way", dos Run-DMCl, que lhes valeu um Soul Train Award de Best Rap Single.

Com arranque dia 13 de junho em Milão, Itália, no iDays Festival, a banda segue para o resto da Europa, com passagem pela Suíça, Bélgica, República Checa, França, Espanha, Portugal, Áustria, Polónia, Reino Unido, Hungria, Dinamarca e por fim Alemanha, com a última atuação a 27 de julho

Os bilhetes vão estar à venda dia 13 de dezembro e têm preços que oscilam entre os 59 e os 95 euros.