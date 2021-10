Os concertos da banda The Weeknd agendados para 25 e 26 de outubro de 2022 na Altice Arena foram cancelados.

Segundo a promotora Everything is New, a banda quer fazer algo "maior e mais especial".

As datas da tour vão ser alteradas. Devido às restrições em pavilhões e aos pedidos de mais concertos, queremos fazer uma coisa maior e mais especial que requer estádios", explica a banda, que promete novas datas para breve, não ficando esclarecido se isso vai incluir Portugal.

Entretanto, todos os compradores de bilhetes online vão ser reembolsados de forma automática a partir de 20 de outubro de 2021, num prazo máximo de 30 dias.

Para aqueles que compraram os bilhetes em lojas físicas, o reembolso pode ser solicitado num prazo máximo de 60 dias úteis, que decorrerão entre o dia 20 de outubro de 2021 e 14 de janeiro de 2022. Para estes clientes o reembolso deve ser pedido no ponto de venda original, sendo necessário apresentar o bilhete e a prova de compra.



A promotora pede aos clientes que desejem mais informações que contactem através do email ticketing@everythingisnew.pt.