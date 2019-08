O músico Rui Rechena, baixista dos Amor Electro, morreu, esta quarta-feira, aos 53 anos. O anúncio foi feito pela banda, no Facebook.

Hoje perdemos um amigo, um irmão, um pai, um companheiro, um músico. Alguém impossível de definir, uma

espécie rara de se encontrar, uma bola de energia mágica que nos cerca para sempre. Transformava o banal em especial, trazia o sol com ele e enchia as nossas barrigas de risos incontroláveis. Tocava baixo como ninguém! As centenas de viagens sempre juntos, por escolha nossa, a melhor decisão que tomámos. A nossa amizade. Obrigada por fazeres parte das nossas vidas para sempre", pode ler-se na mensagem deixada na página do Facebook da banda.