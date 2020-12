Estávamos no domingo de Páscoa quando Andrea Bocelli protagonizava um dos momentos mais representativos da realidade do ano de 2020. Em Milão, a capital da região mais afetada do país, a Lombardia, Bocelli cantou música sacra dentro de uma catedral completamente vazia.

Neste evento marcado para assinalar a tragédia que se abateu sobre Itália devido à pandemia de covid-19, o objetivo foi também angariar fundos para ajudar a comprar equipamento de proteção hospitalar para os profissionais de saúde italianos.

Bocelli cantou ao som de um órgão apenas e terminou com a interpretação da música 'Amazing Grace' na escadaria do Duomo.

Graças à música, transmitida ao vivo, unindo milhões de mãos dadas em todo o mundo, iremos abraçar o ferido coração da Terra, que pulsa”, afirmou Bocelli à data.

Gigante em significado, mas também em alcance. O concerto bateu recorde de visualizações no YouTube

Segundo o YouTube, a plataforma que transmitiu em direto para todo o mundo a atuação, a emissão tornou-se na mais vista de sempre de entre os concertos de música clássica. No pico de visualizações em simultâneo estavam mais de 2,8 milhões de pessoas a assistir à demonstração de talento do tenor Andrea Bocelli.

A emissão intitulada de "Music for Hope" fez companhia a milhões de pessoas durante aproximadamente meia hora e, até ao momento, soma mais de 42 milhões de visualizações.

Um momento de arte e esperança que pode ser (re)visto aqui: