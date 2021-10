A cantora britânica Adele revelou, na terça-feira, que irá lançar o seu novo álbum, no dia 19 de novembro.

O primeiro single "Easy on Me", que faz parte do álbum "30", é dado conhecer já esta quinta-feira às 19 horas.

Depois de vários anos sem lançar um única música, a cantora de 33 anos, admite estar "finalmente pronta para lançar este álbum".

Ao longo do caminho, aprendi muitas verdades sobre mim mesma. Perdi muitas camadas, mas também encontrei algumas novas ganhei outras. Nunca me senti tão em paz na minha vida e por isso sinto-me pronta", expressou a cantora, num comunicado publicado na rede social Instagram.

Adele revelou ainda que o álbum foi uma espécie de escapatória durante o "período mais turbulento" da sua vida.

Quando estava a escrever o disco, uma amiga minha foi quem me ajudou e animou. Ela passava noites acordada e dava-me a mão, enquanto eu chorava copiosamente sem saber porquê. Desde então consegui reconstruir a minha casa e o meu coração e este álbum narra-o", afirmou a artista.

A cantora é conhecida principalmente pelas músicas “Someone Like You”, “Rolling in the Deep” e “Set Fire to the Rain”.

Durante um direto no Instagram, a artista partilhou alguns segundos da sua nova música.