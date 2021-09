A cantora colombiana Shakira diz ter sido atacada por javalis enquanto passeava num parque, em Barcelona, com o seu filho, Milan, de oito anos.

A artista contou a história insólita nos stories da rede social Instagram.

Olhem o estado em que ficou a minha mala, depois de ter sido atacada por dois javalis no parque. Levaram a minha mala para o bosque com o meu telemóvel. No final, só a recuperei porque os enfrentei”, explicou a estrela internacional aos seus seguidores ao mesmo tempo que mostrava a mala visivelmente rasgada e suja.