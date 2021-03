As duas rádios mais ouvidas na Grande Lisboa pertencem ao Grupo Media Capital Rádios: a Comercial e a M80 lideram a preferência dos ouvintes da capital.

De acordo com os resultados da 1ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2021 que comporta o período entre 1 de novembro de 2020 e 21 de fevereiro de 2021, a Rádio Comercial e a M80 são as rádios mais ouvidas na Grande Lisboa", lê-se no comunicado.

Trata-se de uma estreia para a M80 que é, pela primeira vez, a segunda rádio mais ouvida na região, com 11 p.p de Audiência Acumulada de Véspera (AAV). Na 3.ª Vaga de 2020, a M80 tinha alcançado o mesmo resultado que a RFM - com 9.2p.p AAV - e na 5.ª Vaga de 2021 ficou apenas a uma décima.

Outro indicador em que superamos a RFM na Região da Grande Lisboa foi no Share de Audiência, com uma diferença ainda maior, 20.09% da M80 vs 14.87% da RFM, também neste indicador foi a 1ª vez alcançado este feito".

Já a Rádio Comercial, para além de ser a rádio mais ouvida do país pela décima sexta vaga consecutiva, mantém-se como líder na Grande Lisboa desde a 4.ª vaga de 2011.

Rádio 1ªV2021 5ºV2020 4ªV2020 3ªV2020 2ªV2020 1ªV2020 Comercial 17,6 20,1 18,1 14,9 17,9 19,7 RFM 10,5 11,3 11,6 9,2 9,6 14,1 M80 11 11,2 10,3 9,2 8,2 9,1

Media Capital Rádios entra em 2021 com liderança absoluta

A Rádio Comercial reforçou a liderança com 17,7% de AAV e a M80 é a segunda rádio mais ouvida em Lisboa com 7,9% de AAV.

No período entre 1 de novembro de 2020 e 21 de fevereiro de 2021, o Grupo Media Capital Rádios foi líder em AAV com 26,8%. Para além disso, liderou em Share de Audiência com 39,5% e foi líder absoluto em reach semanal, com 50,9%.

Porém, já em 2020, os resultados da 1ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2020 não deixaram dúvidas: a Media Capital Rádios e Rádio Comercial foram líderes, sendo que esta última atingiu a marca histórica de 19% de Audiência Acumulada de Véspera(AAV)", acrescenta a mesma nota.

Para Salvador Bourbon Ribeiro, CEO da Media Capital Rádios, estes resultados mostram duas coisas: “que os portugueses continuam com hábitos de escuta de rádio bem enraizados. O valor de consumo é extraordinário se considerarmos que estivemos, de novo, em período de confinamento. E, em segundo, que os portugueses continuam a preferir as nossas estações. A Rádio Comercial é líder absoluta em todas as varáveis, a M80 reforça a sua posição, atingindo até a façanha de ser a segunda estação de Rádio mais ouvida na grande Lisboa depois da Comercial e a Cidade FM bate, mais uma vez, a sua concorrente mais direta. Somos o maior grupo de Rádios em Portugal”.

Também em reach semanal e share de audiência, a Rádio Comercial é líder com 38,6% e 25,1%, respetivamente.

A M80 Rádio acaba por reforçar também a sua posição de terceira rádio mais ouvida do país, com 7,9% de AAV, consagrando-se como a segunda rádio mais ouvida na Grande Lisboa, resultado de um aumento de 9,7% relativamente ao período homólogo.

Já a Cidade FM mantém-se na linha da frente das rádios mais jovens, com 3% de AAV, um reach semanal de 9,4% e um share de audiência de 2,8%.