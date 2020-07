Mickey Madden, baixista da popular banda norte-americana Maroon 5, foi detido, no passado dia 27 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica. O músico pagou uma fiança no valor de 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros).

Estamos profundamente devastados com estas notícias. Estamos a olhar para este caso com muita seriedade. Para já, estamos a dar o espaço aos indivíduos envolvidos para resolverem este assunto”, afirmou o porta-voz da banda.

Já o baixista da banda não teceu quaisquer comentários sobre as acusações de que é alvo.

Esta não é primeira vez que Madden tem problemas com as autoridades. Em 2016, foi detido por dar um frasco com cocaína a um homem num bar, na cidade de Nova Iorque. Algo que sempre negou.

As acusações viriam a ser retiradas e Mick acabou por servir um dia de serviço comunitário.